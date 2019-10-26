Большинство из 39 человек, найденных мертвыми в грузовике возле Лондона, были из Вьетнама.

Об этом сообщает Reuters.

Сначала полиция заявляла, что погибшие из Китая, но Пекин пока не подтвердил эту информацию.

Отец Энтони Данг Ху Нам, католический священник из центрального Вьетнама, заявил Reuters, что поддерживает связи с членами семей погибших.

Министерство иностранных дел Вьетнама заявило, что поручило своему посольству в Лондоне оказать помощь британской полиции в выявлении жертв.

Напомним, найденный в Великобритании грузовик с 39 телами, покинул Болгарию два года назад.