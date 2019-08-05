В Харькове в понедельник утром КамАЗ с песком упал с моста, сообщает пресс-служба полиции.
Сообщение о ДТП поступило 5 августа около 10:00. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции.
Предварительно установлено, что автомобиль «КамАЗ» перевозил песок. Во время движения по окружной дороге грузовик упал с моста. Водителя доставили в больницу. Медики констатировали у него тяжелые травмы и готовят его к операции.
Полиция устанавливает все обстоятельства аварии.
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