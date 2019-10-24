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Найденный в Великобритании грузовик с 39 телами, покинул Болгарию два года назад. Об этом сообщил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в эфире телеканала BTV.

Как сообщается, фура в Болгарию больше не возвращалась, поэтому в стране не могут предоставить никакой информации, передает 112 Украина.

В Министерстве иностранных дел Болгарии заявили, что по предварительным данным, погибшие вряд ли являются болгарами.

23 октября в Англии обнаружили грузовик с 39 телами, включая тело подростка. По подозрению в убийстве задержали 25-летнего ирландца - водителя грузовика.

В МИД Болгарии заявили, что грузовик Scania был зарегистрирован в болгарском прибрежном городе Варна гражданином Ирландии.

Многие члены британского парламента предположили, что инцидент связан с торговлей людьми. Полиция пока не подтвердила это утверждение.
ForUm

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