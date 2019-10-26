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В Нежине вечером 25 октября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием сотрудника полиции, в результате чего пострадали 3 человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.

По данным полиции, происшествие произошло на перекрестке улиц Синяковская и Независимости. Правоохранитель, находясь за рулем собственного автомобиля Volkswagen Jetta, не предоставил преимущества в движении автомобилю ВАЗ-2110, за рулем которого находилась местная жительница.

В результате столкновения автомобилей пострадали правоохранитель, водитель ВАЗ-2110 и ее муж, который находился в салоне. Пострадавшие получили легкие телесные повреждения.
ForUm

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