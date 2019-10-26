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Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым восстановил правила беспошлинной торговли для ряда товаров, произведенных в Украине.

Об этом свидетельствует указ, опубликованный Белым домом.

Согласно сообщению, такое решение связано с «достигнутым Украиной прогрессом по защите интеллектуальной собственности».

«Я сделал это, считая, что Украина обеспечила адекватную и эффективную защиту прав интеллектуальной собственности. Украина добилась прогресса в обеспечении защиты прав интеллектуальной собственности. Учитывая это, целесообразно отменить приостановление соглашения о беспошлинной торговле в соответствии с Генеральной системой преференций по ряду украинских товаров», — говорится в сообщении Трампа.

Решение вступит в силу через пять дней после опубликования.
ForUm

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