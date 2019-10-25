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Россия настроена всячески содействовать выполнению Минских соглашений со стороны самопровозглашенных «республик» Донбасса. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Мы надеемся, что ситуацию на востоке Украины все-таки удастся урегулировать на основе минских договоренностей. Мы слышим регулярные подтверждения со стороны президента Зеленского о том, что он хочет это сделать. Будем надеяться, что у него получится, - сказал Лавров. - Мы готовы всячески содействовать выполнению этих договоренностей по линии Донецка и Луганска».

Напомним, ранее в Кремле заявили, что не могут гарантировать отвод боевиков на Донбассе.
ForUm

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