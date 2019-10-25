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В четверг, 24 октября, боевики, имитируя готовность провести разведение сил и средств на участке разведения сторон №3 (Богдановка), совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, сообщил пресс-центр штаба ООС.

«Несмотря на готовность Вооруженных сил Украины провести разведение сил и средств на участке разведения №3, оккупанты демонстрируют свое нежелание соблюдать Минские договоренности и взятые на себя обязательства», - подчеркнули в штабе.

Напомним, министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение сил и средств в районе Петровского и Золотого может начаться только тогда, когда российско-оккупационные войска прекратят огонь в упомянутых районах и будут  придерживаться режима тишины в течение по меньшей мере семи суток.

В Кремле заявили, что не могут гарантировать отвод боевиков на Донбассе.

 
ForUm

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