Младший сын сооснователя 1+1 Александра Роднянского, также Александр, получил высокую должность в правительстве Украины, пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в Кабмине, сообщает НВ.

Как сообщается, его назначили главным советником по экономике.

Ранее Роднянский-младший работал в команде президента Владимира Зеленского, занимаясь экономической программой, после чего его и повысили.

Также отмечается, что его отец, который сейчас живет в РФ, возглавляя 1+1, помог нынешнему главе государства стать популярным в Украине.

При этом сам новый советник правительства признал, что, соглашаясь на эту должность, понимал, что его фамилия может привлечь к его назначению нежелательное внимание.

«Люди, работавшие в президентской канцелярии, говорили мне, что моя фамилия является фактором риска. Моя фамилия может спровоцировать скандал сама по себе. Мне сказали об этом еще до того, как я решил, хочу ли я присоединиться (к правительству) или нет», — заявил он.

Александр Роднянский-младший является доктором экономических наук, профессором Кембриджского университета.