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Европа всегда переоценивала РФ, а не недооценивала ее. Об этом в интервью сайту «Сегодня» рассказал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

«Мы их привлечем, мы им что-то дадим, пообещаем, и от этого они станут добрее, лучше, начнут нас слышать, откажутся от авторитаризма, от агрессивных действий. Россия со своей стороны активно эти теории подпитывает, потому что они ей выгодны. И все то, что вы озвучили – это как раз переоценка собственной способности договариваться с Россией и менять Россию со стороны Запада. Ни одна из этих историй не сработала. Все заканчивалось только тем, что Россия становилась агрессивной», – отметил Кулеба.

Он напомнил войну в Грузии и агрессию против Украины, преступления Россия в Сирии, когда вошла туда.

«Но на Западе в определенных кругах бессмертны идеи, что, все же, давайте привлечем Россию, давайте попробуем ее изменить. И пока это убеждение не умрет, пока оно не исчезнет, мы постоянно будем слышать идеи вроде «давайте держать Россию в объятиях, потому что это гораздо лучше, это шанс на то, что Россия станет нормальной», – подчеркнул Кулеба.
ForUm

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