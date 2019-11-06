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По состоянию на 4 ноября в Украине подтвержден 21 диагноз «дифтерия», сообщает пресс-служба Минздрава со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.

В то же время отмечается, что за предыдущие 9 лет, с 2010 по 2018 год, всего зарегистрировано 56 случаев.

«Другие случаи дифтерии, о которых в СМИ распространяется информация, на сегодня лабораторно не подтверждены», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что ситуация с дифтерией в Украине под контролем, эпидемии нет.
ForUm

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