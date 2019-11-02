Ситуация с дифтерией в Украине под контролем, эпидемии нет, заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

«Мы еще не говорим о серьезной эпидемии, ситуация с дифтерией под контролем. В этом году у нас есть 200 флаконов, еще дополнительно 150 или 170 нам передадут международные организации в качестве гуманитарной помощи. Еще 100 тоже в качестве помощи предоставят посольства, в случае, если будет такая необходимость. То есть на самом деле мы можем рассчитывать на 450 флаконов сыворотки и этого количества лекарств достаточно», — рассказала она в интервью ВВС Украина.

По словам Скалецкой, сыворотки распределяются по регионам, области обмениваются между собой.

«Если у вашего семейного врача нет вакцин, это значит, что где-то не сработала местная власть — областная государственная администрация, департаменты здравоохранения. По регионам вакцины развезли, области должны были передать дальше на учреждения. Если не передали, это также означает, что главный врач не позаботился, не обратился, не запросил, почему вы мне не передали», — пояснила министр.

Напомним, в этом году в Украине было зафиксировано 20 случаев дифтерии, из них 18 - в октябре.