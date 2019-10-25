В Запорожье полиция задержала мужчину, подозреваемого в нападении на местную активистку Анжелику Белову. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Запорожской местной прокуратуры № 2 Роман Мазурик.

«Благодаря быстрой и сложенной работе Коммунарского отдела полиции, под процессуальным руководством Запорожской местной прокуратуры №2 были осуществлены неотложные следственные действия, установлено вероятное местонахождение нападающего», – написал он.

По словам Мазурика, нападавший был найден и задержан, сегодня ему будет предъявлено подозрение и подано ходатайство об избрании меры пресечения.

Он также сообщил, что по предварительным данным, нападающий недавно освободился из мест лишения свободы за совершение тяжких преступлений против жизни и здоровья людей.

Напомним, 24 октября в Запорожье напали руководителя общественной организации «Запорожский ромский центр «Лачо Дром» Анжелику Белову.

Преступник после долгого преследования напал на женщину в подъезде и нанес удар ножом в область сердца.

По данному факту правоохранители внесли сведения в ЕРДР по квалификации ст.15 ст.115 УК Украины - покушение на убийство.