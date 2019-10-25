также в разделеПроисшествия
В Запорожье напали на активистку, ударив ножом в область сердца 58
Боевики обстреляли работников «Луганскводы», ранены два человека 57
Вспышка дифтерии в Ужгороде: в больнице уже 15 человек 23
На Ривненщине автобус столкнулся с грузовиком, есть жертвы 123
Сутки на Донбассе: 22 обстрела, потерь нет 13
В Киеве задержали похитительницу трехмесячного мальчика 62
Житель Харьковщины угрожает сжечь себя под стенами налоговой 21
На Полтавщине поезд переехал мужчину, лежавшего на рельсах 22
Под Киевом похитили 3-месячного младенца: в области введен план «Перехват» 98
В Ужгороде зафиксирована вспышка дифтерии 24
Сутки в ООС: 24 обстрела, 1 военный погиб, 3 – ранены 18
В центре Харькова неизвестные подстрелили двоих прохожих 31
Денисова: Судьба шести украинцев с Bourbon Rhode до сих пор неизвестна 22
В Лисичанске ввели чрезвычайное положение 45
Полиция изъяла почтовую посылку с 8,4 кг наркотиков, предназначенную для киевского бизнесмена 79
ООС: Боевики совершили 17 обстрелов, потерь нет 16
В Княжичах после ДТП подстрелили водителя, введена «Сирена» 44
В аварии вертолета на Полтавщине погиб экс-министр Кутовой 69

В Запорожье полиция задержала мужчину, подозреваемого в нападении на местную активистку Анжелику Белову. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Запорожской местной прокуратуры № 2 Роман Мазурик.

«Благодаря быстрой и сложенной работе Коммунарского отдела полиции, под процессуальным руководством Запорожской местной прокуратуры №2 были осуществлены неотложные следственные действия, установлено вероятное местонахождение нападающего», – написал он.

По словам Мазурика, нападавший был найден и задержан, сегодня ему будет предъявлено подозрение и подано ходатайство об избрании меры пресечения.

Он также сообщил, что по предварительным данным, нападающий недавно освободился из мест лишения свободы за совершение тяжких преступлений против жизни и здоровья людей.

Напомним, 24 октября в Запорожье напали руководителя общественной организации «Запорожский ромский центр «Лачо Дром» Анжелику Белову.

Преступник после долгого преследования напал на женщину в подъезде и нанес удар ножом в область сердца.

По данному факту правоохранители внесли сведения в ЕРДР по квалификации ст.15 ст.115 УК Украины - покушение на убийство.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги