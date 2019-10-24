Редакция программы «Схемы» не видит необходимости предоставлять Государственному бюро расследований весь массив истребованной через суд внутренней информации редакции, считая такой объем чрезмерным, а запрашиваемую информацию такой, которая не сможет помочь следствию, потому что не имеет к нему отношения. Об этом сообщает Радио Свобода.

Кроме того, журналисты уже подали в Киевский апелляционный суд жалобу на постановление Печерского суда, которым следователем ГБР дали разрешение на временный доступ к редакционной коммуникации и другим данным журналистов программы, которые готовили расследования «Mr. Petro Incognito» - о тайном отпуске Петра Порошенко на Мальдивах, опубликованном в январе 2018 года.

«Все, что могло помочь проведению официального расследования, было сказано и показано в сюжете. Редакция всегда готова сотрудничать с официальными органами, когда они спрашивают о том, что действительно может способствовать следствию. Но как график работы журналистов, операторов и водителей, их зарплаты, наша внутренняя редакционная коммуникация – может в этом помочь? Эту часть данных мы предоставлять не будем, и это было легко предсказать. Не исключено, что правоохранители намеренно придумали основания получить право на обыск в редакции. Поэтому для защиты от такого вмешательства в работу независимого СМИ мы подали апелляцию», - заявила главный редактор программы Наталья Седлецкая.

Адвокаты «Схем» Людмила Панкратова и Вера Крат отметили, что хотя в документе Печерского суда указано, что он не подлежит обжалованию, юристы обратились в Киевский апелляционный суд с требованием отменить такое решение, поскольку оно предоставляет доступ к документам, содержащим охраняемую законом тайну журналистских источников.

«Журналисты рассчитывают на судебный контроль за соблюдением прав, свобод и интересов. Особенно, если вероятное вмешательство касается права на свободу слова и защиту источников информации журналистов. Напомню, что это не первый случай, когда адвокатам приходится защищать права журналистов на защиту источников информации», - отметила юрист ИРРП Людмила Панкратова. Панкратова отметила, что «Схемы» уже сами оспаривали подобное решение.

В 2018 году журналисты уже создали прецедент обжалования подобного решения. Главный редактор и ведущая «Схем» Наталья Седлецкая подала в Киевский апелляционный суд жалобу на постановление, которым следователю Генеральной прокуратуры предоставлен доступ к данным с ее мобильного телефона за 1,5 года. Тогда юристы журналистки также обжаловали решение из-за нарушения конституционных прав и свобод.

Уже в октябре 2018 Европейский суд по правам человека бессрочно запретил следователям получать данные с мобильных автора и ведущей программы «Схемы». Это решение ЕСПЧ означало, что следователи ГПУ не имеют права реализовывать доступ к любым данным с телефона Седлецкой, пока не получат от ЕСПЧ другого сообщения.

Юристы «Схем» подчеркнули, что журналисты не отказываются предоставить документы, необходимые для расследования ГБР.

«Однако, все документы, которые могут указывать на источники информации, а также внутриредакционные документы мы не сможем предоставить. Иначе журналисты потеряют доверие источников и не смогут выполнять свою роль в демократическом обществе – сообщать о значимых для общественности событиях», - подчеркивает Панкратова.

Другая адвокат «Схем», Вера Крат, добавила, что решение было вынесено без вызова редакции, которая владеет этими документами, а следовательно журналисты не могли предоставить свои аргументы относительно ходатайства.

«Текст постановления не содержит обоснования, почему не осуществляется такой вызов, хотя это должно быть исключением из общего правила. Действующее законодательство содержит «предохранители» для защиты журналистов, но они не срабатывают в связи с ненадлежащим исполнением», - подчеркнула Крат.

В апелляции юристы обращают внимание на отсутствие причины для доступа к внутриредакционным документам.

«Следователям не доказано обоснование значения этих документов для установления обстоятельств в уголовном производстве, не понятно, какое значение может иметь указанная информация в случае ее получения для уголовного производства», - говорится в тексте жалобы.

В апелляции также говорится о том, что постановлением Печерского суда были нарушены права журналистов на защиту своих источников и их право как граждан на защиту. Также юристы отмечают, что требование доступа к внутриредакционной информации может быть попыткой выявить источники получения информации журналистов-расследователей и возможного давления на них в дальнейшем. В документе также говорится, что вынесением подобного решения могли быть нарушении конституционные права и свободы журналистов.

Печерский районный суд дал следователям ГБР разрешение на временный доступ к редакционной коммуникации и целого ряда других внутриредакционных данных - графика работы журналистов, операторов и водителей, данных по оплате их труда и тому подобное. Такое решение суд принял 17 октября в рамках досудебного расследования уголовного производства Государственного бюро расследований в отношении «незаконной переправки лиц» - в частности, пятого президента - через государственную границу «с использованием заведомо поддельных документов».

Согласно постановлению суда, если в течение месяца редакция не предоставит правоохранителям указанную информацию, то суд по ходатайству следственных ГБР «имеет право вынести постановление о разрешении на проведение обыска с целью отыскания и изъятия указанных вещей и документов».

Весь перечень данных, который журналисты должны передать в ГБР во исполнение постановления суда, таков:

весь отснятый материал,

информационные запросы и ответы на них, выполненные во время приготовления указанной передачи,

возможные документальные материалы, подтверждающие присутствие (учеты рабочего времени, задачи, бухгалтерские документы о выплатах денежного вознаграждения за выполнение задач, редакционные задания, оплата транспортных услуг, путевок на автомобили) задействованных журналистов, операторов, водителей и других сотрудников во время съема материала в т .ч. в вечернее и ночное время (в т.ч. 08.01.2018) для указанной передачи

другие имеющиеся документальные материалы, касающиеся указанной телепередачи (служебные записки, сообщения, согласование выпуска в эфир, редактирование, утверждение текста телепередачи, внесение поправок, рецензии, возражения и т.д.), - говорится в документе.

Постановление обжалованию не подлежит.