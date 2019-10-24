Расследование дел Майдана на сегодня фактически приостановлено. Об этом сообщил начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает 112 Украина.

Отмечается, что по делам Майдана сообщено о подозрении 448 лицам, в суд направлено 298 обвинительных актов и есть 57 приговоров.

«То есть работа огромная сделана, она продолжалась, она продолжалась, но, к сожалению, на сегодня она фактически приостановлена», - сказал начальник департамента.

Горбатюк добавил, что в делах о коррупционных преступлениях сообщено о подозрении 156 высокопоставленным должностным лицам, в суд направлены обвинительные акты в отношении 88 человек.

«Привлечено к ответственности и сообщено о подозрении двум президентам, премьер-министру, 11 министрам, председателю СНБО, его заместителю, генеральному прокурору, председателю СБУ (это все бывшие), председателю Высшего хозяйственного суда, его заместителям, руководителям областных государственных администраций, направлены в суд обвинительные акты в отношении министра юстиции, в отношении министра внутренних дел, в отношении председателя киевской ОГА», - добавил он.

Напомним, 23 октября Сергей Горбатюк был уволен с должности начальника управления спецрасследований Генпрокуратуры.

Горбатюк отказался писать заявление на прохождение переаттестации по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, он не соответствует действующему законодательству.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка ликвидировал управление Горбатюка и создал департамент ГПУ по делам Майдана.