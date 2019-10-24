Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу Украины, в которой оспариваются решения судов нижестоящих инстанций по спору о компенсации российской нефтяной компании «Татнефть» на сумму $112 млн и процентов в рамках дела «Укртатнафты», говорится в материалах суда. Об этом сообщает Интерфакс.

Украина оспаривала решение Арбитражного суда Ставропольского края, вынесенное в марте 2019 года, и постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 21 июня по тому же делу. В жалобе Киев указывал на нарушение судами норм материального и процессуального права.

Между тем Верховный суд пришел к выводу, что оснований для пересмотра вышеупомянутых решений нет.

«Татнефть» начала арбитражное разбирательство против Украины в 2008 году в соответствии с российско-украинским соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций. Разбирательство касается компании «Укртатнафта», созданной в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана в 1994 году на базе Кременчугского НПЗ.

Ранее 18,296% акций «Укртатнафты» принадлежало структурам, близким к «Татнефти», Минземимущества Татарстана владело 28,7788% акций, еще 8,6% акций принадлежало непосредственно «Татнефти». Однако в результате судебных разбирательств на Украине доля татарстанских акционеров в НПЗ была практически обнулена, а у предприятия появились новые акционеры, близкие к группе «Приват» украинских бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

В 2014 году международный арбитраж вынес решение в пользу «Татнефти» и обязал Украину выплатить российской компании компенсацию в размере $112 млн, а также проценты. С тех пор Украина в международных судах пытается оспорить данное решение. В 2017 году аналогичное ходатайство - о приведении в исполнение решения суда – «Татнефть» подала в Высокий суд Лондона, который удовлетворил ходатайство компании. В 2018 году королевский суд Лондона отклонил апелляцию Украины и присудил возместить «Татнефти» судебные издержки, в результате общая сумма возмещения в пользу российской компании выросла до $146 млн.

С 2017 года представители Украины и «Татнефти» спорили в Московском арбитражном суде о его эффективной юрисдикции, а также о наличии у Украины на территории РФ имущества, которое может быть учтено в рамках взыскания по иску российской нефтяной компании. «Татнефть» настаивала, что обратить во взыскание можно часть здания Культурного центра Украины в Москве, которая используется в коммерческих целях, однако украинской стороне удалось доказать дипломатический иммунитет здания.

Поэтому дело было передано в Арбитражный суд Ставропольского края: в этом регионе у Украины также есть имущество - санаторий им. Семашко. В феврале 2019 года Арбитражный суд Ставропольского края удовлетворил заявление «Татнефти» к Украине о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда, согласно которому Украина должна выплатить компании $112 млн и проценты из-за ситуации вокруг компании «Укртатнафта». В июне Украина проиграла спор в кассационной инстанции.