Прокурори Офісу генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно заступниці керівника департаменту одного з комерційних банків, яка допомогла члену наглядової ради державної нафтопереробної компанії незаконно вивести 20 млн доларів на рахунок іноземної компанії.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, у перший день повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну організована група осіб, очолювана членом наглядової ради підприємства, використовуючи підроблений контракт на постачання сирої нафти та фіктивні рахунки на оплату, незаконно перерахувала вказану суму на рахунок підконтрольної йому іноземної компанії.

Співучасницею злочину стала посадовиця банку, яка, зловживаючи службовим становищем, внесла неправдиві відомості до копії підробленого контракту про нібито його завчасне надходження до банку. Крім того, вона знищила оригінали справжнього контракту та платіжних документів, що забезпечило прикриття незаконної транзакції.

Як зауважили в Офісі генпрокурора, раніше вже була оголошена підозра іншим учасникам цієї оборудки, які переховуються за кордоном та оголошені у міжнародний розшук.

У березні Бюро економічної безпеки повідомило про підозру заступнику начальника департаменту одного з комерційних банків, що сприяв виведенню коштів ПАТ "Укртатнафта".

Раніше слідство встановило, що організована злочинна група у перший день повномасштабного вторгнення Росії вивела із рахунків підприємства 20 мільйонів доларів. Службові особи товариства уклали контракт на постачання сирої нафти і підготували рахунки на проведення оплати. Розуміючи, що в цей період імпорт сировини неможливий, вони підробили документи, щоб імітувати закупівлю. Зокрема підробили контракт та рахунки до нього ідентичні оригінальним. Головною відмінністю була компанія, яка мала поставити сировину та отримати за це кошти.

Надалі керівник фінансового підрозділу підприємства, зловживаючи службовим становищем, підписала офіційний документ на оплату підконтрольній компанії, що зареєстрована у Швейцарії.

Своєю чергою посадовиця банку приховала сліди злочину. Для цього вона підробила дати в документах, які були підставою для транзакції: нібито отримання їх банком відбулося напередодні. Співучасть підозрюваної у вчиненні злочину підтверджується доказами, зібраними у ході слідства, зокрема висновком комплексної судово-технічної та судово-почеркознавчої експертизи.

Загалом у справі детективи БЕБ повідомили про підозру шістьом особам.