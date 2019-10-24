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Глава Православной Церкви Украины Епифаний (Думенко) поблагодарил государственного секретаря США Майкла Помпео за многолетнюю поддержку.

Фото: Фейсбук

Об этом Епифаний написал на своей странице в Facebook.

«Встретился с Государственным секретарем США Майклом Помпео, […] выразил благодарность за многолетнюю солидарность и надежную двухпартийной поддержке США, что является чрезвычайно важным для укрепления независимости Украины», - написал, в частности, он.

Глава ПЦУ передал слова госсекретаря США.

«Майкл Помпео подчеркнул, что США защищали, и будут защищать право каждого человека на свободу вероисповедания», - отметил Епифаний.
ForUm

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