В Офисе президента на встрече с послами стран «Большой семерки» подчеркнули, что оснований для возвращения ПриватБанка бывшим акционерам нет.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства, по поручению Зеленского руководитель ОП Андрей Богдан и его заместители Андрей Смирнов и Юлия Кузнецов провели встречу с послами стран G7.

Собеседники обсудили приоритеты проведения экономических реформ, сотрудничество с международными партнерами, международными финансовыми организациями и судебную реформу в Украине. Украинская сторона проинформировала о приоритетах и ​​дальнейших шагах по инициативах, направленных на экономический рост и улучшение инвестиционного климата, а также сообщила о том, что проекты законов о незаконном обогащении и анбандлинге НАК «Нафтогаз Украины» (отделение деятельности по транспортировке топлива) будут рассмотрены на следующей неделе.

Особое внимание акцентировали на переговорном процессе с Международным валютным фондом, реформировании банковского сектора и возвращении средств обанкротившихся банков.

Приняв решение о национализации, государство вложило в ПриватБанк 155,3 млрд грн, что позволило сохранить средства украинцев.

«Мы считаем, что какие бы ни были решения судов, нет никаких оснований для возврата государственного ПриватБанка бывшим акционерам», - резюмировали в ОП.