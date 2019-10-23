В Купянске 44-летний мужчина угрожал сжечь себя под стенами налоговой инспекции. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

22 октября в Купянский отдел полиции поступило сообщение о том, что у входа в административное здание налоговой инспекции неизвестные разложили автомобильные покрышки.

Полицейские установили, что 44-летний мужчина на своем автомобиле привез в налоговую инспекцию шесть резиновых автомобильных покрышек и канистру, в которой находился бензин.

Он сообщил, что если не будут выполнены требования относительно разблокирования его налоговых накладных, он начнет разжигать шины и соберет людей на акцию протесту под административным зданием. Также мужчина угрожал сжечь себя и личным автомобилем заблокировал вход на территорию налоговой.

Полицейские предупредили гражданина, что такие действия являются нарушением действующего законодательства и изъяли покрышки и канистру.

Мужчина до сих пор продолжает свою акцию. На месте происшествия круглосуточно дежурит наряд полиции.

Открыто уголовное производство по ст. 295 (призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.