также в разделеПроисшествия
На Полтавщине поезд переехал мужчину, лежавшего на рельсах 14
Под Киевом похитили 3-месячного младенца: в области введен план «Перехват» 81
В Ужгороде зафиксирована вспышка дифтерии 22
Сутки в ООС: 24 обстрела, 1 военный погиб, 3 – ранены 17
В центре Харькова неизвестные подстрелили двоих прохожих 30
Денисова: Судьба шести украинцев с Bourbon Rhode до сих пор неизвестна 21
В Лисичанске ввели чрезвычайное положение 40
Полиция изъяла почтовую посылку с 8,4 кг наркотиков, предназначенную для киевского бизнесмена 79
ООС: Боевики совершили 17 обстрелов, потерь нет 16
В Княжичах после ДТП подстрелили водителя, введена «Сирена» 44
В аварии вертолета на Полтавщине погиб экс-министр Кутовой 68
В Одесской области горел цех по переработке чеснока 25
Во Львове столкнулись две маршрутки, 10 пострадавших 18
Под Киевом горят торфяники 27
Над Украиной зафиксирован рекордный уровень угарного газа 125
В Запорожье женщина порезала ножом троих детей и пыталась покончить с собой 39
В оккупированной Горловке в результате пожара погибли трое детей 28
Боевики 12 раз обстреляли украинские позиции, потерь среди военных нет 12

В Купянске 44-летний мужчина угрожал сжечь себя под стенами налоговой инспекции. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

22 октября в Купянский отдел полиции поступило сообщение о том, что у входа в административное здание налоговой инспекции неизвестные разложили автомобильные покрышки.

Полицейские установили, что 44-летний мужчина на своем автомобиле привез в налоговую инспекцию шесть резиновых автомобильных покрышек и канистру, в которой находился бензин.

Он сообщил, что если не будут выполнены требования относительно разблокирования его налоговых накладных, он начнет разжигать шины и соберет людей на акцию протесту под административным зданием. Также мужчина угрожал сжечь себя и личным автомобилем заблокировал вход на территорию налоговой.

Полицейские предупредили гражданина, что такие действия являются нарушением действующего законодательства и изъяли покрышки и канистру.

Мужчина до сих пор продолжает свою акцию. На месте происшествия круглосуточно дежурит наряд полиции.

Открыто уголовное производство по ст. 295 (призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/осень
4745 грн.
11
Теги