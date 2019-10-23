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Кабинет Министров прогнозирует курс национальной валюты в 2020 году на уровне 27,0 грн/долл. по консервативному сценарию развития экономики и 24,8 грн/долл. - по оптимистическому.

Об этом на брифинге по итогам заседания правительства сказал премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает Укринформ.

«В следующем году курс гривни к доллару по консервативному прогнозу заложен на уровне 27 грн – по сравнению с 28,2 грн, как это предполагалось ранее. По оптимистическому прогнозу, если экономика будет расти сильнее, мы закладываем курс 24,8. Чем экономика сильнее будет расти, тем гривня будет сильнее укрепляться», - сказал Гончарук.

По его словам, если темпы экономического роста не изменятся, гривня постепенно будет дешеветь.

«Если экономика значительно ускорит темпы роста - до 5% - это кажется нам реалистичным», - добавил Гончарук.

Как сообщалось, Верховная Рада 18 октября приняла в первом чтении законопроект «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» (№2000). Проект госбюджета рассчитан по курсу 28,2 грн/долл., поскольку макропрогноз был утвержден еще в мае.

С начала 2019 года официальный курс гривны укрепился на 12,5%.

По прогнозу рейтингового агентства Standard & Poor's, курс до конца 2019 составит 27 грн/долл., до конца 2020 года - 27,5 грн/долл.
ForUm

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