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АО «Укрзализныця» назначила дополнительный поезд Kyiv Boryspil Express, который будет отправляться из Международного аэропорта «Борисполь» в Киев в ночное время. Поезд выйдет на маршрут уже с 27 октября, сообщил председатель правления компании Евгений Кравцов.

«Как и обещали, продолжаем адаптировать график движения бориспольских экспрессов для максимального удобства пассажиров. Начиная с 27 октября, в экспериментальном режиме назначаем дополнительный поезд, который будет отправляться из аэропорта «Борисполь» около трех часов ночи. Мы видим спрос на перевозки в это время, ведь ориентировочно с 01:00 до 02:00 в аэропорту повышенный трафик – прибывает до десяти рейсов», - написал он в Facebook.

С 27 октября Kyiv Boryspil Express № 805 будет курсировать ежедневно, отправление со станции Борисполь-аэропорт в 2:47 и прибытия на ст. Киев - Пассажирский в 3:28.

Как сообщалось ранее, до конца этого года Укрзализныця планирует открыть на маршруте бориспольского экспресса станцию ​​Выдубичи и запустить новый поезд украинского производства. Сейчас на маршруте курсируют поезда PESA.

Kyiv Boryspil Express между Центральным железнодорожным вокзалом ст. Киев-Пассажирский и Международным аэропортом «Борисполь» курсирует с 30 ноября 2018 и за это время перевез более 800 тыс. пассажиров.

С расписанием движения поездов в сообщении Киев-Пассажирский - Борисполь-аэропорт можно ознакомиться на сайте Укрзализныци.
ForUm

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