Киевская прокуратура направила в суд обвинительный акт по обвинению 24-летнего гражданина Российской Федерации в нанесении телесных повреждений артисту Dzidzio из хулиганских побуждений. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Напомним, 28 декабря 2018 во время конфликта, произошедшего у офисного помещения на улице Викентия Хвойки на Подоле, злоумышленники нанесли телесные повреждения потерпевшему и скрылись с места происшествия. Хулиганов установили, ими оказались граждане другого государства.

Долгое время злоумышленники скрывались от органов досудебного расследования. Однако по результатам оперативно-розыскных мероприятий местонахождение одного из подозреваемых было установлено.

На сегодняшний день обвинительный акт в отношении злоумышленника по ч. 2 ст. 296 УК Украины направлен в Подольский районный суд Киева для рассмотрения по существу.

За совершенное ему грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Местонахождения других лиц, причастных к совершению уголовного преступления, устанавливается.