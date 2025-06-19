На Світязь Фесті виступатимуть Дзідзьо, Іво Бобул та Chico&Qatoshi

У Світязі (Волинська область) з 20 до 22 червня стартує відпочинковий сезон з фестивалем «Світязь Фест».

Про це повідомляють організатори заходу.

Протягом трьох днів на березі озера Світязь виступатимуть відомі українські артисти та популярні DJ. Хедлайнерами фестивалю стануть:

20 червня — гурт Chico&Qatoshi;

21 червня — Іво Бобул;

22 червня — DZIDZIO, який завершить музичні вихідні великим концертом.

Також у програмі — виступи кращих DJ та MC України, фудкорти, лаунж-зони та благодійні активності.

Початок концертів щодня — о 19:00, вхід до фан-зони відкриють з 18:00. Квитки вже можна придбати онлайн або безпосередньо на вході в концертну зону.

Традиційно під час фестивалю проводитимуть збір коштів на потреби військових Шацької громади. У програмі — благодійні аукціони, на яких можна буде виграти цікаві лоти та водночас підтримати захисників.

Світязь Фест — це більше, ніж просто музика. Це можливість відпочити, надихнутися й долучитися до добрих справ.