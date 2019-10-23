Администрация социальной сети Фейсбук наложила запрет на распространение в своей сети новостной ленты английской версии сайта Православие.ru - Orthochristian.com.

Фото: Pravoslavie.ru

Как сообщают на Pravoslavie.ru, запрет на распространение новостной ленты был совершен без каких-либо объяснений и указания причин.

«Теперь посты английской версии нашего сайта не доходят до подписчиков. Была написана апелляция, но она осталась без ответа», - сообщает редакция.

На официальную страницу Orthodox Christianity в Фейсбуке подписано около ста тыс человек.

Представители редакции связывают запрет в Фейсбуке с размещением Orthochristian.com публикаций, которые связаны с признанием ПЦУ.

В редакции отмечают, «что это, возможно, произошло неслучайно как раз в тот момент, когда возрос читательский интерес к информации, которую предоставляет Orthochristian.com в связи с последними важными событиями вокруг раскольничьей так называемой Святой Церкви Украины, Константинопольского патриархата и Элладской Православной Церкви».