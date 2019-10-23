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Сегодня, 23 октября, к военному причалу Практической Гавани в Одессе пришвартовались катера Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Р190 «Славянск» и Р191 «Старобельск», сообщает пресс-центр командования ВМС.

«Прибыв на борту грузового корабля Ocean Freedom из города Балтимор штата Мэриленд Соединенных Штатов Америки два патрульных катера класса Island под руководством украинских экипажей и с участием иностранных экспертов начнут этап подготовки к эксплуатации после длительной транспортировки. «Славянск» и «Старобельск» пройдут ряд ходовых испытаний, по завершению которых, катера будет включен в состав Военно-морских сил ВС Украины», – говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что укомплектование боевыми единицами такого класса является поэтапным наращиванием боевых возможностей Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, такое решение является наиболее реалистичным с точки зрения баланса эффективности-стоимости. Благодаря своей скорости, маневренности и вооружению, такие катера способны выполнять значительный спектр задач, присущих классическим надводным кораблям.

Как ранее сообщал ForUm, 27 сентября 2018 года Соединенные Штаты Америки передали Военно-морским силам Украины два патрульных катера береговой охраны класса Island.

21 октября катера прибыли из США в Украину.
ForUm

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