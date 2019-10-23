Многомиллионную схему финансирования террористов так называемой «ДНР» путем незаконной реализации промышленной продукции со временно оккупированной территории Донецкой области разоблачила Служба безопасности Украины, сообщает пресс-центр СБУ.

Для осуществления сделки представители отечественной коммерческой структуры зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью в Киеве и «зеркальную» фирму во временно оккупированном Донецке. На мощностях предприятий, находящихся на территории ОРДЛО, изготавливали части и детали горношахтного оборудования.

Через временно неподконтрольный участок российско-украинской границы горное оборудование перевозили в РФ, а оттуда по поддельным документам перевозили в Украину.

В одном из цехов на Днепропетровщине из комплектующих с измененной маркировкой собирали оборудование для реализации украинским предприятиям. В течение 2018-2019 годов фигуранты дела совершили незаконные поставки товаров на общую сумму почти тридцать миллионов гривен. Часть полученных средств злоумышленники через свой филиал, расположенный во временно оккупированном Донецке, направляли на уплату налогов так называемой «ДНР».

Во время санкционированных следственных действий в офисах и на складах в Киевской и Днепропетровской областях выявлено горное оборудование, компьютерная техника, документы и другие доказательства незаконных действий. Решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении. В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия по установлению других лиц, причастных к противоправной деятельности.