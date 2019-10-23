НАК «Нафтогаз Украины» подготовила и разослал потребителям, использующим газ в пределах специальных обязанностей (ОСМД с собственными котельными и другие теплопроизводители), дополнительные соглашения о неприменении финансовых санкций за несоответствие заявленного и фактического объема потребления газа, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что возможность не применять такие санкции появилась с принятием Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, постановления № 2081 от 7 октября 2019 «О внесении изменений в Правила поставки природного газа». Документ вступил в силу 12 октября.

Нафтогаз проводил активные консультации с регулятором по упрощению правил для непрофессиональных участников рынка газа.

Норма законодательства о финансовых санкциях при несоответствии заявленного и фактического объема потребления газа фактически действовала с марта 2019 года.



