В рамках рабочего визита в Японию президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы Украинского государства.

Стороны обсудили нынешнюю ситуацию на Донбассе.

«Достижение мира на Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды. Искренне благодарен вам за приложенные усилия для политико-дипломатического урегулирования войны на Донбассе, постоянное внимание к вопросу восстановления территориальной целостности Украины», - подчеркнул Зеленский.

Лидеры стран согласились, что «нормандский формат» сегодня является ключевым для прекращения агрессии против Украины, и встреча должна быть проведена в ближайшем будущем.

«Украина выполнила свою часть для возобновления работы «нормандской четверки». Рассчитываем на проведение встречи лидеров «нормандской четверки» в ближайшее время, ведь все преграды устранены», - отметил Зеленский.

Президент пригласил Штайнмайера посетить Украину.

Напомним, 22 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что процесс подготовки саммита «нормандской четверки» осложнился новыми подходами и запросами «одной из сторон».