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Восприятие Украины как коррумпированного государства в глазах президента США Дональда Трампа усиливалось после его общения, в частности, с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Washington Post.

«Разговоры Трампа с Путиным, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и другими усиливало его (Трампа - ред.) Восприятия Украины как безнадежно коррумпированной страны, и страны, которая, по мнению Трампа, искала пути подорвать его шансы на президентских выборах США в 2016 году», - говорится в сообщении.

Так, по словам собеседников издания, во время разговора Трампа с Путиным 3 мая этого года последний заявил главе Белого дома, что Украина является «гнездом коррупции».

По мнению источников, таким образом Путин хотел ухудшить отношения между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отмечается, что в то время многие чиновники Совета нацбезопасности США, в том числе министр обороны Джим Маттис, которые хотели уменьшить влияние Путина и других авторитарных лидеров на Трампа, уже ушли с должностей, и поэтому не могли больше влиять на мнение Трампа.
ForUm

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