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По долгосрочным прогнозам, зима 2019-2020 в Украине будет капризной.

В декабре ожидаются дожди и мокрый снег, а в начале января могут ударить крепкие морозы, сообщает «Метеопрог». 

Ожидается, что в декабре будет тепло, дождь со снегом чаще, чем снег.

В январе погода ухудшится. По предварительным прогнозам, в некоторых регионах ожидаются крепкие морозы. Восточную часть Украины может атаковать морозный воздух из Сибири. Кроме того, первый месяц 2020 года будет достаточно влажным. 

Отмечается, что предстоящая зима в Европе будет очень разнообразной в зависимости от региона. В отдельных частях нашего континента будут стабильные погодные условия в течение всего сезона. Сибирские воздушные массы принесут в восточную Европу холода.

А вот американские синоптики дают противоположный прогноз. По мнению метеорологической службы США, зима-2020 в Украине будет короткой и довольно теплой, особенно в декабре. Изменения климата, которые вызывает повышение средней глобальной температуры, приведут к тому, что в декабре вместо снега будут идти дожди или мокрый снег.

Напомним, в ближайшие дни в Украине будет сохраняться теплая погода, существенное похолодание ожидается с 28 октября.
ForUm

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