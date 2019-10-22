Для содержания железнодорожной инфраструктуры и дальнейшего развития необходимо примерно 108 млрд грн в год. Об этом заявил член правления АО «Укрзализныця» Ремигиуш Пашкевич, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

По его словам, сегодня инфраструктура нуждается в том уровне CAPEX, который позволит на базовой сети – около 19 тыс. км – восстановить технологические параметры инфраструктуры. «Сегодня у нас примерно 5000 км базовой сети характеризуются просроченным износом и нуждаются в реконструкции. Добавьте к этому еще и инвестиции в автоматизацию железной дороги», - отметил Пашкевич.

Для сравнения: инфраструктурная сеть Польши, которая почти эквивалентна Украине, но находится в гораздо лучшем состоянии, требует 3,5 млрд долларов (около 88 млрд грн).

Кроме того, член правления напомнил, что Укрзализныця - это единственная компания в Европе, а скорее в мире, которая платит налог на землю, находящуюся под инфраструктурой. «Это абсурд. Налог на землю под инфраструктурой должен быть «ноль», и это должно быть закреплено на законодательном уровне. Мы общаются по этому поводу с представителями политического истеблишмента, объясняем нашу позицию. Более того, мы готовы средства, уплачиваемые как налог на землю в местные бюджеты, в пропорции 1:1 направить на развитие инфраструктуры», - отметил Пашкевич.