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В Киеве полиция задержала водителя такси, который сбил дочь президента Федерации фехтования Украины Вадима Гутцайта. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции.

21 октября около 07:00 полицейские получили сообщение о ДТП. По словам заявителя, возле станции метро Славутич, водитель синего Hyundai сбил девушку и скрылся с места происшествия.

Информацию сразу передали сотрудникам патрульной полиции, наблюдающим за безопасностью столицы через видеокамеры системы «Безопасный город». Инспекторы, просмотрев видеозаписи, установили возможное направление движения вероятного правонарушителя и передали эту информацию автопатрулям.

Патрульные, обследуя указанный квадрат, на улице Олеся Гончара обнаружили автомобиль, который подпадал под ориентировку.

Полицейские пообщались с водителем и осуществили поверхностную проверку автомобиля. Инспекторы искали следы ДТП, но они едва заметны. Водительское зеркало заднего вида было не только без царапин, а на вид, как новое, что и вызвало подозрение у патрульных.

Во время общения с инспекторами водитель заметно нервничал. Сначала он отрицал свою причастность к ДТП, но через некоторое время рассказал, что он действительно зацепил девушку на тротуаре возле станции метро. После наезда на пешехода он решил, что если уедет с места ДТП, то останется незамеченным и сможет избежать ответственности.

Также, чтобы скрыть свою причастность к этому событию, он сразу приобрел новые детали к автомобилю, которые повредил в результате ДТП, среди которых и зеркало заднего вида.

После того, как мужчина отремонтировал свой автомобиль, он поехал на работу - таксовать.

Патрульные доставили водителя в управление полиции Дарницкого района, а на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, которая будет устанавливать все обстоятельства и детали этого события.

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