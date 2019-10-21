За 9 дней проведения операции «Источник мира» ВС Турции взяли под контроль 111 населенных пунктов, нейтрализовали 765 террористов, а также освободили территорию площадью 1,5 тысячи квадратных километров.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении перед участниками TRT World Forum, который стартовал в понедельник в Стамбуле, сообщает Укринформ.

«Всего за 9 дней проведения операции нейтрализовали 765 террористов, освободили от террористических организаций территорию площадью 1,5 тысячи квадратных километров. Мы взяли под контроль 111 населенных пунктов. Мы принимаем все необходимые меры, особенно относительно предоставления продовольствия, здравоохранения и безопасности, чтобы наши братья и сестры, проживающие в регионе, не испытывали никаких проблем», - сказал Эрдоган.

Он также отметил в своей речи, что Турция - страна, не имеющая территориальных претензий к другим государствам, и раскритиковал позицию некоторых стран ЕС и НАТО, которые декларируют борьбу с терроризмом, но не поддержали операцию в Сирии.

«Что же с заверениями о готовности к борьбе с терроризмом? С каких пор эти страны (отдельные члены ЕС и НАТО. - Ред.) начали действовать совместно с террористами?», - подчеркнул Эрдоган.

Он также указал, что Турция никогда не договаривалась с террористами и будет продолжать борьбу.

«Мы договорились с США, а не террористами. Мы будем продолжать борьбу, пока не избавимся от последнего террориста. Наши партнеры должны держать свое слово, не стоит применять повторно тактики отвлечения внимания в Мюнбичи. Надеемся, достигнутый 17 октября консенсус откроет новую страницу в турецко-американских отношениях», - сказал президент Турции.

При этом он раскритиковал действия США в регионе, указав, что Вашингтон, называя себя «самой сильной страной мира», поставляет оружие сирийским боевикам.

Он также указал, что Турция готова возобновить операцию «Источник мира» с того места, где она была приостановлена, в случае невыполнения договоренности об освобождении территорий, после того как пройдут определенные в договоренности 120 часов.

Напомним, 9 октября Турция начала операцию »Источник мира» на севере Сирии, где проживают курды.

17 октября США и Турция заключили соглашение о прекращении огня на 5 дней на севере Сирии, чтобы позволить курдским «Отрядам народной самообороны» отвести свои силы.