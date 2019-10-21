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И. о. главы Национального агентства по предотвращению коррупции Наталья Новак планирует перезапустить работу НАПК и сделать его работу более эффективной. Об этом она заявила во время брифинга, сообщает 112 Украина.

Она добавила, что в первую очередь необходимо проверить как можно больше деклараций, где есть самые большие риски коррупции. 

«Агентство должно работать вместе с другими антикоррупционными органами власти, в частности и НАБУ, и прокуратурой, мы знаем, что сейчас идет очищение прокуратуры, мы знаем о переформатировании судов. И мы должны смотреть те декларации, где есть такие должностные лица, которые призваны бороться с коррупцией. Потому что если коррупционер находится в этих органах, это означает, что никакой борьбы с коррупцией не будет», - сказала Новак. 

Новак заявила, что НАПК получило доступ к реестрам, это сделает работу агентства более эффективной.

Напомним, 20 октября Наталья Новак назначена временно исполняющей обязанности главы Нацагентства по предотвращению коррупции.
ForUm

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