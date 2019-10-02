Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон, которым отменяется перечень предприятий, не подлежащих приватизации.



За принятие за основу законопроекта «О признании утратившим силу Закона Украины «О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации» (№1054-1) проголосовали 250 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщает УНИАН.

Как отметила народный депутат Роксолана Пидласая, законопроект №1054-1 отменяет перечень запрещенных к приватизации предприятий. «Сегодня перечень содержит более тысячи объектов госсобственности. 90% из этих предприятий – это объекты малой приватизации.

Приватизация таких объектов в системе «Prozorro. Продажи» за один год принесла государству более 1,5 млрд грн. Все эти компании стали площадкой для запуска нового бизнеса и создания рабочих мест. Государство никогда не было эффективным собственником», - сказала она.

Пидласая отметила, что ко второму чтению в законопроект внесены предохранители, которые не позволят отправить в банкротство госпредприятия, которые все годы «накачивались» долгами.

«Законопроект вводит трехлетний мораторий на процедуру банкротства для предприятий, которые сейчас находятся в перечне, - отметила она. - Кроме этого, мы обязываем Кабмин разработать и подать парламенту перечень стратегических предприятий, в которых государство не может продавать контрольный пакет акций».