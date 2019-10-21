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Председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов совмещает государственную службу с работой в коммерческой структуре, что запрещено украинским антикоррупционным законодательством. Об этом сообщил известный украинский политический эксперт и блогер Алексей Вороненко на своей странице в Facebook.

В качестве доказательства эксперт привел скан-копии документов из открытого кипрского реестра юридических лиц. Из них следует, что, будучи главой ГТСУ, Нефедов также является директором кипрской офшорной компании SINTAL AGRICULTURE PUBLIC LIMITED, которая имеет отношение к ряду аграрных компаний в Украине, сообщает From-UA.

По словам, Вороненко, Максим Нефедов «…в своей декларации за 2016 год нигде не указал о данной «офшорке»… Нефедов-чиновник грубо нарушает законодательство Украины: во-первых, указывая недостоверные данные в собственной декларации, а во-вторых, занимаясь совместительством... По-хорошему, было бы правильно, чтобы соответствующие антикоррупционные органы задались вопросом о том, чем занимается Нефедов на рабочем месте…».

Напомним, что 19 июля 2019 Кабмин назначил Максима Нефедова на должность председателя ГТСУ. До этого Нефедов работал первым заместителем министра экономического развития и торговли Украины.
ForUm

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