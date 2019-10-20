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Министр обороны Соединенных Штатов Америки (США) Марк Эспер прибыл в Афганистан, чтобы попытаться возобновить переговоры с представителями радикального движения "Талибан". Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, информация о визите главы Пентагона в Афганистан не распространялась. Сообщается, что Емпер планирует попробовать возобновить процесс переговоров между Вашингтоном и талибами, а также намерен встретиться с президентом Афганистана Ашрафом Гани.

«Цель все еще заключается в том, чтобы в конце концов достичь мирного соглашения, политического соглашения - это лучший вариант (для восстановления мира в Афганистане - ред.)», - заявил Эспер.
ForUm

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