Министр обороны Соединенных Штатов Америки (США) Марк Эспер прибыл в Афганистан, чтобы попытаться возобновить переговоры с представителями радикального движения "Талибан". Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, информация о визите главы Пентагона в Афганистан не распространялась. Сообщается, что Емпер планирует попробовать возобновить процесс переговоров между Вашингтоном и талибами, а также намерен встретиться с президентом Афганистана Ашрафом Гани.

«Цель все еще заключается в том, чтобы в конце концов достичь мирного соглашения, политического соглашения - это лучший вариант (для восстановления мира в Афганистане - ред.)», - заявил Эспер.