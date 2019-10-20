Кабинет министров на заседании 20 октября уволил с должностей руководителей Киевской и Луганской облгосадминистраций и назначил новых глав пяти ОГА.
Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Так, Кабмин согласовал увольнение Михаила Бно-Айрияна с должности главы Киевской ОГА, который сам сообщил, что подал в отставку, а также уволил Виталия Комарницкого с должности главы Луганской ОГА.
Вместо этого правительство согласовало назначение следующих глав ОГА:
главы Киевской ОГА Чернышева Алексея Михайловича;
главы Кировоградской ОГА Балонь Андрея Богдановича;
главы Луганской ОГА Гайдая Сергея Владимировича;
главы Харьковской ОГА Кучера Алексея Владимировича;
главы Черниговской ОГА Прокопенко Андрея Леонидовича;
Алексей Кучер — адвокат, народный депутат от фракции «Слуга народа», глава подкомитета по вопросам организации деятельности адвокатуры, органов оказании правовой помощи.
Сергей Гайдай — уроженец Северодонецка, депутат Мукачевского районного совета VІІ созыва, экс-глава Мукачевской райгосадминистрации, также работал в Обуховской РГА и в Киевсовете.
Алексей Чернышев — бизнесмен, инвестор, основатель инвестиционно-девелоперской компании Eastgate Development и инвестиционной компании VI2 Partners, а также основатель Kyiv Vision Foundation, организации, занимающейся привлечением инвестиций и поддержкой культурных проектов.
Андрей Балонь — заместитель главы Херсонской ОГА по гуманитарным вопросам, вопросам финансов и взаимодействия с правоохранительными органами, кандидат юридических наук.
Андрей Прокопенко — депутат Черниговского областного совета 7-го созыва, был избран депутатом от партии «Наш край», кандидат философских наук. В Черниговском облсовете возглавлял комиссию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и инфраструктуры.
Напомним, Комарницкий был назначен главой Луганской области в начале июля, тогда же Киевскую ОГА возглавил Бно-Айриян.
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