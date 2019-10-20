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Украина должна узаконить двойное гражданство, но не для тех граждан, которые вместе с украинским имеют паспорт РФ.

Об этом Радио Свобода заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы потеряли очень много людей. У нас сейчас очень простой выбор: либо мы создаем инструменты, посредством которых помогаем этим людям оставаться украинцами, имея гражданство других стран, по крайней мере видеть их, как адвокатов своих и репрезентантов своей культуры в этих странах, или мы им говорим, что до свидания, вы нам не нужны, уехали и живите там, как хотите. У нас, по сути, сейчас вот эта модель реализуется. Я не понимаю почему, откуда у нас берется вот это безумное желание отвергать собственных людей и отталкивать их от себя», - возмутился чиновник.

В то же время Кулеба отвергает возможность признания двойного гражданства Украины и России.

«Я всегда подчеркивал, комментируя вопрос двойного гражданства, двойное гражданство не должно ни при каких обстоятельствах применяться к стране-агрессору. Это должно быть исключение, на которое мы имеем полное право», - подчеркнул вице-премьер.
ForUm

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