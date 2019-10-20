В результате дорожно-транспортного происшествия в Днипре погиб полицейский, еще двое получили травмы.
Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.
Установлено, что полицейский двигался на собственном автомобиле Ford Fiesta по Полтавскому шоссе. В районе перекрестка с ул. Белградской он выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение четырех автомобилей. В результате ДТП полицейский погиб, еще два человека — женщина и ребенок — были доставлены в больницу. На момент ДТП сотрудник полиции не находился на службе.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».
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