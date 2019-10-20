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Глава правительства Каталонии Жоаким Тора призвал центральное правительство Испании к переговорам после пяти дней протестов, которые произошли из-за заключения каталонских лидеров движения за независимость региона.

Об этом сообщает Reuters.

Тора заявил, что радикальные протесты не показывают мирный характер каталонского движения за независимость.

«Мы призываем исполняющего обязанности премьер-министра испанского правительства сесть за стол переговоров», — сказал глава каталонского правительства.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Тора сначала должен осудить протесты.

Протесты в Каталонии вспыхнули 14 октября — после того, как Верховный суд Испании признал девяти каталонских лидеров виновными в мятеже и растрате в связи с организацией референдума о независимости региона в 2017 году. Еще трех лидеров признали виновными в непослушания, но они не будут отбывать тюремное заключение.
ForUm

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