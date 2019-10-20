За сутки, 19 октября, вооруженные формирования РФ и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Противник обстреливал позиции подразделений ВСУ из стрелкового оружия и гранатометов различных систем. Также, у Золотого-4, зафиксировано применение запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.

Боевики обстреляли украинские позиции недалеко от Водяного, Талаковки, Авдеевки, Верхнеторецкого, Павлополя и Тарамчука, Новоселовки Второй, Красногоровки, Золотого-4, Зайцева, Крымского, Троицкого.

За минувшие сутки, в результате обстрелов противником украинских позиций, один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники огневой активности пока не проявляли. Потерь нет.

Напомним, на Донбассе за неделю обезвредили почти 700 взрывоопасных предметов.