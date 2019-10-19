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Нидерланды в попытке дополнительно изучить роль Украины в катастрофе MH17 не ставят под сомнения выводы Совместной следственной группы (JIT). Об этом в интервью Радио Свобода заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

В частности, Кулеба назвал «печальной» внутреннюю политику в Нидерландах.

«Я знаю, я консультировался с коллегами, то, что сейчас происходит в Нидерландах (дополнительное расследование роли Украины в катастрофе MH17, - ред. ), является внутриполитической историей, но она не ставит под сомнение те выводы совместной следственной группы, которые уже были сделаны, о том, кто виноват в сбивании самолета, как это произошло», - отметил он.
ForUm

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