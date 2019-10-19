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В пятницу, 18 октября в Черниговской области полицейский вне службы насмерть сбил велосипедиста.

Об этом сообщает областная полиция.

Велосипедист на неосвещенной части дороги двигался в попутном направлении с правой стороны.

В результате от полученных травм пострадавший скончался на месте ДТП.

Полицейский самостоятельно вызвал правоохранителей и скорую помощь.

Водитель был трезв.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по признакам части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего.

Полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с возможным лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Назначено проведение служебного расследования.
ForUm

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