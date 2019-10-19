Возле железнодорожной станции в оккупированном Дебальцево беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружил поезд с 40 вагонами угля.
Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 18 октября.
Отмечено, что 16 октября возле железнодорожной станции в Дебальцево зафиксировали поезд, в состав которого входило 50 пустых вагонов для угля и дизельный локомотив, который двигался в восточном направлении. Там же стоял без локомотива поезд с 40 вагонами, полностью загруженными углем.
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