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Верховная Рада приняла за основу правительственный законопроект об изменениях в государственный бюджет Украины на 2019 год относительно снижения плана доходов на 20,4 млрд грн, сообщает УНИАН.

За принятие соответствующего законопроекта №2283 в первом чтении проголосовали 273 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. Также депутаты 266 голосами поддержали сокращение процедуры подготовки проекта ко второму чтению вдвое.

По информации Министерства финансов, снижение плана доходов обусловлено отставанием по поступлениям НДС на импортные товары и ввозной пошлине в результате укрепления гривни.

Отмечается, что это снижение будет компенсировано сокращением расходов на обслуживание госдолга на 21,6 млрд грн, также обусловленного укреплением гривни и снижением ставки заимствований. Согласно документу, финансирование авиационной системы безопасности повышено на 2,2 млрд грн из-за увеличения расходов по закупке вертолетов по соглашению с правительством Франции.

Также предусмотрено дополнительное финансирование угольных шахт на 1 млрд грн, нацбезопасности и обороны - на 1,4 млрд грн, фонда ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций - на 500 млн грн. Кроме того, повышается финансирование соцзащиты пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы на 354,6 млн грн, мероприятий по реабилитации лиц с инвалидностью - на 787 млн грн. Помимо этого, увеличены расходы на предоставление господдержки строительства доступного жилья на 300 млн грн, на предоставление льготных кредитов переселенцам и участникам АТО либо ООС на приобретение жилья – на 200 млн грн.

При этом финансирование господдержки АПК снижается на 750,6 млн грн, а Фонда президента Украины по поддержке образовательных и научных программ для молодежи - на 800 млн грн.
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