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Украинские власти приняли все законодательные акты для амнистии прокремлевских боевиков, оговоренные в Минских соглашениях. Об этом в пятницу, 18 октября, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил замглавы МИД Василий Боднар, передает «Новое Время».

«На сегодняшний день Украина приняла уже все законодательные акты, необходимые для осуществления в рамках правового поля амнистии в контексте Минских договоренностей», — заявил он.

В то же время освобождение от наказания, по словам Боднара, не распространяется на пособников оккупантов, виновные в военных преступлениях.

«Также не попадают под амнистию лица, которые совершили преступление в отношении малазийского Боинга», — добавил он.

При этом замминистра отметил, что полное или частичное освобождение от наказания за совершенные боевиками преступления будет рассматриваться только после избрания легитимных органов власти на оккупированных РФ территориях Донбасса и восстановления там суверенитета Украины.

Напомним, глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко заявил, что Украине следует идти в сторону создания законодательства о подходах к амнистии для членов незаконных вооруженных формирований и примирению с жителями оккупированных территорий, не совершивших тяжких преступлений,  подчеркнув, что безусловной амнистии быть не может.
ForUm

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