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Лица, не пользовавшиеся поддельным COVID-сертификатом, освобождаются от ответственности, заявил во время брифинга глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

По словам главы ведомства, комплекс следственных мероприятий, проводимых полицейскими в каждом случае подделки COVID-документации, дает возможность достаточно быстро и детально изучить происхождение сертификата.

В настоящее время Министерством здравоохранения, Верховной Радой Украины, депутатским корпусом, Министерством внутренних дел разрабатываются правовые основания по освобождению от ответственности граждан, которые купили, однако не использовали поддельный сертификат.

«Я понимаю, что очень многие оступились и приобрели эти сертификаты. И если вы не воспользовались заведомо поддельным сертификатом, мы должны сейчас наработать тот правовой механизм, который позволит вам избежать ответственности. С другой стороны, мы должны выявить физическое или юридическое лицо, которое занималось изготовлением, продажей или передачей этого сертификата», - сказал Клименко.

При этом он отметил, что эти правовые нормы будут наработаны в ближайшие дни.

 
ForUm

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