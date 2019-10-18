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Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что у парламента нет полномочий, чтобы закрывать онлайн-ресурсы, в том числе сайт «Миротворец».  

«Парламент не может принимать участие в таких процессах, потому что закрывать как информационные, так и другие сайты, - у нас таких полномочий нет. И я не уверен, что они нужны Верховной Раде», - приводит его слова 112 Украина.

Спикер ВР призвал все СМИ и информационные ресурсы работать исключительно в рамках законодательства и не вредить интересам государства.

«Потому что, если обращаются такие почтенные мониторинговые миссии (ООН - ред.), то не обращать на них внимание тоже достаточно некорректно и неправильно», - отметил Разумков.

Ранее мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине призвала Верховную Раду инициировать закрытие сайта «Миротворец». В ООН подчеркнули, что публикация на сайте «Миротворец» такой информации, как, например, домашний адрес, подвергает людей опасности нападения.
ForUm

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