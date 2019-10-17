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Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по внедрению электронного документооборота, связанного с законодательным процессом». Об этом ForUm’у  сообщили в пресс-службе аппарата парламента.

Законом внесены изменения в Регламент Верховной Рады, в частности часть вторая статьи 91 изложена в редакции, согласно которой «указанные в частях первой и третьей настоящей статьи документы создаются в единой автоматизированной системе в порядке, определенном соответствующим положением, которое утверждается председателем Верховной Рады Украины, и подаются в форме оригиналов электронных документов, на которые наложена квалифицированная электронная подпись лица, имеющего право законодательной инициативы или представляющего орган, наделенный таким правом».

Согласно Закону, «все зарегистрированные законопроекты и сопроводительные документы к ним в соответствии со статьей 99 настоящего Регламента, законопроекты, подготовленные ко второму и третьему чтению, заключения по законопроектам, подготовленные главным комитетом к первому, повторному первому, второму, повторному второму, третьему чтению, выводы других комитетов, предложения президента Украины вместе с заключением главного комитета, сравнительной таблицей и другими сопроводительными документами в соответствии со статьей 133 настоящего Регламента, предложения по устранению шероховатостей или редакционных неточностей в принятом законе предоставляются народному депутату средствами единой автоматизированной системы.

По обоснованному требованию народного депутата в Аппарат Верховной Рады ему могут быть предоставлены бумажные копии указанных документов».

Проект Закона зарегистрирован под №1044-1.
ForUm

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